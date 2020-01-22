Памятник будет установлен в 2020 году на территории храма Богоявленской церкви, сообщил в среду портал rus.delfi.ee.

Над памятником работает украинский скульптор Эльданиз Гурбанов.

Эскиз сделал столичный архитектор Александр Литвинов, предполагаемая стоимость памятника — 50 000 евро.

Алексий Редигер, будущий Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, был настоятелем Богоявленского храма с 1950 по 1958 годы.

Это будет второй памятник Алексию II на территории Эстонии.

30 сентября 2009 года в Таллине перед храмом иконы Божией матери "Скоропослушница" была открыта площадь имени патриарха Алексия II, а 8 сентября 2012 года на этой площади состоялось открытие памятника почившему предстоятелю Русской православной церкви.

В сентябре 2003 года, во время своего визита в Эстонию, Алексий II освятил на месте строительства этого храма закладной камень, а 22 ноября 2006 года в день празднования иконы Божией Матери "Скоропослушница" началось строительство храма в Ласнамяэ (Lasnamae), где проживает в основном русскоговорящее население.