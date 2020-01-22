"Если все на потоке в лабораториях, в производстве, то, я думаю, самое быстрое — это три месяца. При всех реалиях это обычно шесть месяцев. Все зависит от требований, которые предъявляются к данной вакцине: если это обычные условия, в обычном режиме, то это длительные процедуры. Но в условиях распространяющейся эпидемии требования к стандартам могут быть пересмотрены, и какие-то отдельные куски доклинических и клинических исследований могут быть сокращены. На этом мы можем ускориться, и вакцина может быть произведена быстрее", — сказал Волчков "Интерфаксу" в среду.

По его словам, в настоящее время технологии производства вакцин находятся на пике, и существует целый ряд способов — от классических до самых прогрессивных.

Наиболее прогрессивный способ, по мнению Волчкова, — это комбинированный или химерный подход. Его суть состоит в том, что в пустую вирусную частицу безопасного вируса — ученые его называют gutless, то есть "без потрохов" — помещают маленькие пептидные "кусочки" опасного вируса. Они не функциональны, однако их способны распознать лимфоциты и инициировать иммунный ответ.

Пока про китайский коронавирус известно немного, добавил эксперт. Но, поскольку речь идет об РНК-вирусе, уже можно сказать о том, что такие вирусы очень быстро мутируют.

В качестве примера РНК-вируса ученый назвал подверженный быстрым мутациям вирус гриппа — один из "чемпионов" по этому параметру. Коронавирус по скорости мутаций отстает от гриппа, однако также мутирует достаточно быстро.

"Геном коронавируса все-таки большой, это ему не позволяет мутировать быстрее, чем, допустим, сегментные вирусы, такие как вирус гриппа. Но в то же время он все-таки достаточно "быстрый", скорость мутаций — чуть медленнее, чем у вируса гриппа", — отметил Волчков.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 291 человека в мире (из них 287 в Китае, преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине и Шанхае), сообщалось о шести летальных исходах. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее, также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для российских туристов, направляющихся в Китай: в частности, им предлагают использовать маски для защиты рта и носа, не посещать рынки с морепродуктами и зоопарки, чаще мыть руки и воздержаться от поездок в город Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса.

В ведомстве заявляли, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса невозможно, однако даже если это произойдет, вероятность широкого распространения вируса "можно оценить как низкую".