Модернизация основного аэропорта на Камчатке включает строительство здания нового пассажирского терминала общей площадью 47 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках проекта должны быть построены здания государственных контрольных органов (1,8 тыс. кв. м), инженерного блока (1,6 тыс. кв. м) и административное здание (3,5 тыс. кв. м).

Ключевое требование к участникам отбора — наличие опыта строительства объектов недвижимости общей стоимостью не менее 7,5 млрд рублей и суммарной площадью не менее 50 тыс. кв. м, включая один объект не менее 20 тыс. кв. м. При этом учитываются только завершенные строительные объекты в период с 2017 по 2019 годы, где заявитель являлся генподрядной организацией.

"Аэропорты регионов" ищут генерального подрядчика, способного реализовывать проект по контракту с фиксированной ценой и по схеме "проектирование и строительство" (Design & Build Project).

Итоги квалификационного отбора будут подведены 2 марта. Прием заявок завершится 20 февраля.

Как сообщалось, ранее Минтранс России одобрил инвестиционный проект по строительству нового терминала и сопутствующей инфраструктуры в аэропорту "Елизово" с объемом инвестиций 12,6 млрд рублей с НДС. Ввод в эксплуатацию нового терминала запланирован на 2022 год.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году оценивается в объеме не менее 899 тыс. пассажиров (в 2019 году 759 тыс. пассажиров, рост на 8,8%)

АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" ("Елизово") входит в холдинг "Аэропорты регионов", обслуживает международные, межрегиональные и местные рейсы. Является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты.

Аэропорт на 50% принадлежит ПАО "Аэропорт "Кольцово" (которым, в свою очередь, на 88,03% владеет АО "Аэропорты регионов"), еще 50% — Камчатскому краю напрямую и через "Корпорацию развития Камчатского края". "Аэропорты регионов" являются управляющей компанией "Елизово".

"Аэропорты регионов" объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Саратове. Холдинг принадлежит "Ренове" Виктора Вексельберга.