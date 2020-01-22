"Соревнования Rosa Khutor Freeride Contest 2020 проходят только в категории "Эксперты". В эту категорию допускаются финалисты с российских и зарубежных соревнований по фрирайду с 2000 по 2019 годы", — сообщают организаторы соревнований АНО "Спортклуб РОЗА" в среду.

Соревнования проводятся одним днём — 25 января (26 января — запасной день).

"Профессиональные фрирайдеры страны покажут экстремальные спуски, красивые прыжки", — рассказали организаторы.

Судейство на каждом этапе осуществляется по правилам FWT по 100-бальной системе оценок, главный судья соревнований — Виталий Ильиных.