"Более 2,3 млн рублей будут потрачены на занятия детей с инвалидностью по программе спортивной реабилитации "Лыжи мечты". Обучение уже началось. За сезон планируется поставить на горные лыжи порядка 100 детей, подавших заявки из разных регионов России. Проводить занятия будут десять инструкторов, прошедших специальное обучение по программе терапевтического спорта", — рассказали в "Роза Хутор".

Как отметили в пресс-службе, почти 1,2 млн рублей были получены от продажи билетов на благотворительный хоккейный матч в Ледовом дворце "Роза Хутор". Почти такую же сумму пожертвовал президент компании "Норильский Никель" Владимир Потанин, который был участником игры.

Программа "Лыжи мечты" проводится на "Розе Хутор" уже в третий раз. В предыдущие годы на ее реализацию было собрано более 4 млн рублей, обучение прошли более 160 человек.