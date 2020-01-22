"Новый аэропорт расположен на юго-востоке страны на берегу Красного моря и занимает площадь 9,6 тыс. кв.м, он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 3,65 км и шириной 45 метров. Терминал рассчитан на обслуживание 600 пассажиров", — пишет издание.

Аэропорт находится рядом с военно-морской базой.

Как отмечают египетские СМИ, аэропорт Беренис поможет разгрузить другие воздушные гавани страны – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Аэропорт находится в 140 км от Марса-эль-Алам – египетского курортного города на побережье Красного моря, знаменитого песчаными пляжами и коралловыми рифами.

"С открытием нового аэропорта власти Египта хотят привлечь туристов на юг страны", — пишут СМИ.