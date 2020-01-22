"Явно недооцененная ситуация, идет расширение заболеваемости во всех 12 провинциях, всех крупных городах Китая. Кроме того, 25-го (января) у них начало празднования китайского нового года, и закончится оно 1 февраля. Все поедут домой праздновать. Великое переселение народов внутри Китая и не только внутри, много у нас на Дальнем Востоке работает, тоже поехали по домам", — сказал Онищенко "Интерфаксу" в среду.

По его словам, "сейчас идет интенсивное проэпидемичивание, после 1 числа внутри Китая должна осложниться ситуация, и она будет осложняться и на международном сегменте".

Он считает, что Минздраву стоит "спокойно дать все установки".

"Сегодня ВОЗ начинает рассылать методические указания по особенностям лечения, мы должны рекомендации доводить до регионов, поддерживать связь с Китаем, контроль на границах. Но нельзя этим ограничиваться, я могу совершенно здоровый въехать, но через два дня вирус проявится, и никаким анализом, прибором на границе это не определишь", — сказал Онищенко.

Он порекомендовал "воздержаться от поездок в Китай".

"Позавчера председатель КНР дал жесткие установки провинциям. Мы явно не все видим. Скорее всего, это значит, что ситуация осложняется, раз вмешиваются такие силы. Но давайте не будем паниковать и пугать людей, однако, вместе с тем, будем серьезно относиться к этой ситуации", — сказал Онищенко.

Как сообщалось, к настоящему моменту есть информация о более чем 280 заболевших новым коронавирусом, большинство из них в Китае, но есть два случая в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее и США.