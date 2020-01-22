Выставку совместно открыли Постоянные представительства России и Израиля при ООН и Музей Победы, в церемонии приняли участие Гутерриш, главы миссий стран-участниц и высокопоставленные представители секретариата.

"Мир не защитил тех, кто погиб и пострадал в результате Холокоста. Мы не можем подвести их еще раз, допустив, чтобы история была предана забвению", — сказал Гутерриш, выступая на церемонии открытия.

Он напомнил, что программа просветительской деятельности "Холокост и ООН" и ЮНЕСКО предоставляют видео, фотографии, а также письменные свидетельства для школ и учреждений по всему миру.

"Именно поэтому такие выставки столь важны", — заявил Гутерриш.

На выставке представлены уникальные исторические материалы, рассказывающие о строительстве и функционировании концлагерей, трагических судьбах узников и освобождении Аушвица-Биркенау советскими войсками. Кроме того, помимо архивных документов, экспозиция включает в себя графические работы советского художника Зиновия Толкачева из серии "Память об Аушвице".

Также в экспозицию вошли фотографии, созданные в рамках израильского проекта "The Lonka Project", цель которого сохранить воспоминания и запечатлеть бывших узников концлагерей.

По словам генсека, портреты переживших Холокост, представленные в ООН, свидетельствуют о подвиге людей, волю которых не удалось сломить.

"Мы видим на этих фото достоинство и проявление человечности и ощущаем связь, которая существует между всеми людьми", — отметил Гутерриш.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на церемонии, заявил, что "переписывание истории, включая историю Второй мировой войны, сегодня стало опасной тенденцией".

"Освободителей и героев часто представляют как агрессоров и оккупантов, а коллаборационистов и предателей — освободителями и героями. Даже причины и цепь событий, которые привели к началу Второй мировой войны, ставятся под сомнение. Этому нет оправдания, и не важно, какие за этим стоят причины — политические или геополитические. Мы решительно осуждаем такие попытки", — сказал Небензя.

Он напомнил, что в результате Второй мировой войны погибли 27 миллионов советских граждан.

На церемонии открытия также выступил бывший узник лагерей Аушвиц и Бухенвальд Золтан Матеш, он призвал не допустить повторения Холокоста.