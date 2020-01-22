Из них в городе Ухане (провинция Хубэй) зарегистрировано 270 больных, еще 11 находятся под подозрением. Все шестеро умерших из города Ухань.

Ранее сообщалось о 217 случаях заболевания (198 — в Ухане).

В провинции Гуандун выявлено 17 заболевших, в мегаполисах Шанхае и Чунцине — по пять, в нескольких других провинциях — по одному — два случая заболевания. По данным китайских медиков, в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которую часто посещают российские туристы — дальневосточники, обнаружен один случай заболевания.

В Гонконге в связи с подозрением на новый тип пневмонии поверяются 117 человек, 21 человек отпущен из больниц после проверки.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Подтверждением стал факт, что 15 медработников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.