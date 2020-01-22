Туристско-информационный центр Амурской области сообщает, что отель расположен в центре Благовещенска на набережной. Для размещения гостей подготовлены 90 номеров шести уровней комфорта. В отеле есть бар и ресторан Vostok.

"Мercure Благовещенск стал самым восточным отелем группы Accor в России. В шаговой доступности от Mercure Благовещенск находятся многочисленные исторические памятники, старинные здания и другие достопримечательности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для амурского отеля под брендом Mercure был разработан уникальный дизайн-код, который подчеркивает особенности местного колорита.

"Мы хотели показать активное экономическое развитие региона. Наши гости могут насладиться чудесными видами на реку Амур, город и его достопримечательности и при этом совершить незабываемое приключение. Каждая деталь номера — микс истории и современности",- приводятся в сообщении слова управляющего отеля Александра Павлюка.

В переговорных комнатах элементы декора дают отсылку к проекту "Сила Сибири", чаще в интерьерах номеров и общественных пространств отеля встречается космическая тематика (элементы космического корабля, ковры с изображением спутника, светильник-орбита), стены коридоров украшают схемы-чертежи космодрома Восточный.

Как пояснили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в туристско-информационном центре области, отель начал работу в техническом режиме, торжественное открытие намечено на весну текущего года. Объем инвестиций в проект не разглашается.

Ранее сообщалось, что AccorHotels также планировал гостиницу Mercure на 150 номеров в Якутске. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан соответствующий меморандум.

Группа AccorHotels — один из ведущих гостиничных операторов в мире, объединяет 4,5 тыс. отелей. Гостиничный оператор работает в 100 странах. В сегменте "люкс" оператор представлен брендами Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, So Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissotel. К брендам среднего ценового сегмента и бутик-брендам относятся Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio. В сегменте "эконом" работают ibis, ibis Styles, ibis budget.