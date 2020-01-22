"Сейчас такой период, наступает китайский Новый год, пункты пропуска на российско-китайской границе закрываются на праздники. Кроме того, исходя из опыта прошлых лет, могу сказать, что приморцы в этом время года чаще ездят в более теплые страны — Таиланд, Индонезию, Сингапур, а количество поездок в Китай сокращается", — сказал Щур.

По его словам, в январе сокращается и количество китайских туристов в Приморье.

"На контроле ситуация по въезду китайских граждан, идет значит значительный спад. Благодаря тому, что сейчас низкий сезон, надеюсь, мы эту ситуацию пройдем", — сказал Щур, добавив, что значительный рост турпотока ожидается в марте.

Он добавил, что туроператоры Приморья информируют отправляющихся в поездки жителей о случаях нового типа пневмонии в Китае и других странах. Кроме того, власти поручили работающим с иностранцами туркомпаниям информировать при подозрениях на заболевание.

По данным властей Приморья, в 2019 году край посетили 456,3 тыс. туристов из КНР.

Как сообщалось, санитарно-карантинный контроль усилен в регионах Дальневосточного федерального округа из-за вспышки коронавируса в КНР. В пунктах пропуска в Приморье дистанционно измеряют температуру. С начала января обследовано почти 87 тыс. человек, заболевших не выявлено.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

В Гонконге в связи с подозрением на новый тип пневмонии проверяются 117 человек, 21 человек отпущен из больниц после проверки.

Трое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением на этот диагноз госпитализированы семь человек.