Новый лайнер во вторник прибыл в екатеринбургский аэропорт "Кольцово" из Гамбурга. Вместимость салона — 236 пассажирских кресел эконом-класса.

В первый рейс самолет отправится в среду по маршруту Екатеринбург — Москва.

Теперь флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).

Как сообщалось, авиакомпания заявляла о планах приобретения в операционный лизинг пяти самолетов neo. Так, в ноябре 2019 года "Уральские авиалинии" получили один A321neo, в августе, сентябре и декабре — три A320neo.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.