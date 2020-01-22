Он призвал население страны и иностранцев воздерживаться от посещения города Ухань (провинция Хубэй) даже в дни "Праздника весны" — Нового года по лунному календарю, когда по традиции все больше семьи собираются вместе.

Ли Бинь признал, что именно Уханьявляется центром распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

"Можно сказать, что вспышка в Ухане локализована, сейчас основное внимание уделяется профилактике и борьбе с этой болезнью", — сказал чиновник.

Накануне городское правительство Уханяв средствах массовой информации рекомендовало людям из других районов страны не приезжать в город, а жителям Уханя не выезжать за его пределы, чтобы уменьшить риск распространения вируса.

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником появления коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.

Ли Бинь проинформировал журналистов, что власти Китая при появлении вируса незамедлительно проинформировали ВОЗ и соседние с Китаем страны, включая Россию, предоставив имеющуюся в их распоряжении информацию.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло с шести до девяти человек, сообщил Ли Бинь.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", — сказал Ли Бинь.

Как сообщалось, на 07:00 по местному времени (02:00 мск) среды было зарегистрировано 324 подтвержденных случая заболевания и шесть случаев летального исхода.

В Гонконге в связи с подозрением на новый тип пневмонии поверяются 117 человек, 21 человек отпущен из больниц после проверки.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.