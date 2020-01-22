В компании отмечают, что новый прогноз принимает во внимание как уже известные риски, так и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в процессе сертификации самолета. Кроме того, прогноз учитывает "тщательную проверку регуляторами каждого шага" в процессе сертификации" и необходимость утверждения соответствующей программы подготовки пилотов.

Новый ориентир, объявленный Boeing, показывает, что полеты самолетов 737 MAX возобновятся намного позже, чем рассчитывали авиакомпании и отраслевые аналитики. Таким образом, авиакомпании могут столкнуться с недостатком самолетов в пиковый летний сезон второй год подряд.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В январе 2020 года Boeing приостановила производство этих самолетов.

Компания неоднократно переносила ориентировочный срок возврата в эксплуатацию 737 MAX, ожидая сертификации воздушного судна Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Во вторник FAA подтвердило, что придерживается "тщательного и взвешенного" подхода к сертификации самолета.

В общей сложности число самолетов 737 MAX, находившихся в распоряжении авиакомпаний на момент приостановки полетов, составляет более 380 единиц, и еще 400 новых самолетов ожидает доставки клиентам на площадках Boeing.

Акции Boeing подешевели на 3,3% по итогам торгов во вторник. Падение их стоимости за последние 12 месяцев составило 14%.