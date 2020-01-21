Пациента, который ранее ездил в город Ухань (КНР), госпитализировали с симптомами пневмонии после того, как в середине минувшей недели он вернулся в район Сиэтла. По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.

Личность заболевшего не раскрывается. Однако, по данным агентства Associated press (AP), он старше 30 лет, и его состояние оценивается как хорошее. Пациента содержат в больнице города Эверетт недалеко от Сиэтла.

AP напоминает, что с конца прошлой недели сотрудники органов здравоохранения США проверяют в американских аэропортах пассажиров, прибывающих из центральных районов Китая.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее этот вывод был опровергнут, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных.

Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Общее число жертв вируса составляет шесть человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.