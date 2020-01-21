Соответствующий указ подписан президентом РФ.

С 2012 года эту должность занимал Владимир Мединский.

Любимова родилась 31 декабря 1980 года. Окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ). Известна как сценарист, продюсер и шеф-редактор более 80 документальных фильмов.

В 2015-2016 годах работала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, занимаясь вопросами документального кино. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ "Первого канала". С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.