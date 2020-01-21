"Упразднить министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции министерству экономического развития Российской Федерации. Установить, что министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений", — говорится в документе.

Правительству РФ поручено обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с настоящим указом, а также определить численность федеральных государственных служащих Минэкономразвития в связи с передачей ему функций упраздняемого министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, а также представить предложения по внесению изменений в акты президента РФ в соответствии с настоящим Указом.

Министром по делам Северного Кавказа являлся Сергей Чеботарев.

Минкавказ России являлся федеральным органом исполнительной власти, в задачи которого входила выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и координация деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ на территории СКФО. В 2017 году постановлениями правительства РФ Минкавказу России переданы полномочия по осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера институтов развития Северо-Кавказского федерального округа – АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа".