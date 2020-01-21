Дитрих был назначен главой Минтранса в мае 2018 г., до этого он занимал пост первого заместителя министра транспорта.

Дитриху 46 лет. Выпускник Московского инженерно-физического институт по специальности "прикладная математика", в 1999 г. окончил Высшую школу приватизации по специальности "юриспруденция". До 2004 г. работал в Госкомитете РФ по управлению государственным имуществом и министерстве имущественных отношений РФ.

В 2004-2005 гг. занимал пост замглавы департамента министерства экономического развития и торговли РФ. В органах государственной власти, курирующих транспортную отрасль — с 2005 г. До 2012 г. работал замглавы Федерального дорожного агентства РФ, в 2012-2015 гг. — заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. В 2015 г. стал главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ, а через некоторое время — первым замминистра транспорта.