Минэкономразвития развития с осени 2018 года курирует в правительстве туристскую отрасль и занимается разработкой законов и подзаконных актов в сфере туризма.

Решетников родился в Перми 11 июля 1979 года, ему 40 лет. Окончил Пермский государственный национальный исследовательский университет. С 2010 по 2011 — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, а с 2012 по 2017 — министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы. Занимал пост губернатора Пермского края с сентября 2018 года, выиграв выборы с результатом 82%. Член партии "Единая Россия".

Решетников женат, воспитывает сына и двух дочерей. Имеет степень кандидата экономических наук.

Бывший глава Минкономразвития Максим Орешкин не получил должности в обновленном кабинете министров.