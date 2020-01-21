«В связи с сообщением Роспотребнадзора о случаях заболеваний в Китайской Народной Республике, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV), и информацией о передаче вируса от человека к человеку, Ростуризм информирует туроператоров, турагентов и туристов о возможных рисках, просит соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения города Ухань до стабилизации ситуации», — говорится в сообщении ведомства во вторник.

Также Ростуризм рекомендует путешествующим по этому направлению туристам незамедлительно обращаться за медицинской помощью к медикам в случае возникновения первых признаков заболевания.

В городе Ухань на востоке Китая в декабре 2019 года были зафиксированы несколько случаев заражения опасным и ранее неизвестным штаммом коронавируса, вызывающего пневмонию.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 21 января мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом: 287 в Китае (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 2 в Таиланде, 1 в Японии, 1 в Республике Южная Корея, включая 6 с летальным исходом. В том числе, известно о 15 зараженных медработниках, что подтверждает передачу вируса между людьми.