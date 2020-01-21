В аппарате также напоминают, что с 31 декабря прошлого года Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе, кроме того, медики проработали алгоритм действий при выявлении лиц с признаками заболевания.

Кроме того, специалисты готовы к немедленной изоляции больных и установлению медицинского наблюдения за контактными лицами, также обеспечены условия для лабораторной диагностики.

Ранее во вторник Роспотребнадзор выпустил рекомендации для российских туристов, направляющихся в Китай: в частности, им предлагают использовать маски для защиты рта и носа, не посещать рынки с морепродуктами и зоопарки, чаще мыть руки и воздержаться от поездок в город Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса.

В ведомстве заявляли, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса невозможно, однако даже если это произойдет, вероятность широкого распространения вируса "можно оценить как низкую".

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что в России готовы встретить заболевание во всеоружии.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 291 человека в мире (из них 287 в Китае, преимущественно в городе Ухань, а также в Пекине и Шанхае), сообщалось о шести летальных исходах. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, один в Японии и один в Южной Корее, также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.