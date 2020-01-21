"Ухань – не популярное у туристов место. Организованного турпотока из России в Ухань нет, а самостоятельный – крайне незначительный. В континентальный Китай из РФ в принципе едет мало туристов, основной поток приходится на пляжный Хайнань", — сказал он.

При этом между Москвой, Петербургом и Уханем есть прямые рейсы, однако пользуются ими в основном китайские граждане. "По данным "Мира без границ", в 2019 году из Уханя прибыло 20 тыс. пассажиров. В январе 2020 года – 500 человек", — отметил эксперт.

Опасный не известный ранее вирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в городе Ухань на востоке Китая в конце декабря 2019 года. На данный момент заболело почти 300 человек, погибло шесть.

Говоря о том, повлияет ли ситуация на поток в Китай из России в целом, Александр Агамов отметил, что ситуация вызывает определенную нервозность. "Сама по себе история неприятная, конечно. Всем, кто планирует ехать в Ухань с туристической, семейной или деловой целью, нужно быть очень аккуратными. Но впадать в панику тоже не нужно. Китайские власти способны мобилизовать ресурсы, чтобы не позволить вирусу распространиться", — сказал он.

В пресс-службе туроператора Tez Tour порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что бронирования туров на остров Хайнань идут в штатном режиме. "Есть единичные запросы от клиентов на уточнение информации по ситуации, аннуляций на данный момент нет. По последним данным от нашей принимающей компании в Китае, основанным на официальных сообщениях властей провинции, на территории острова не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом", — сказали в компании.

Во вторник зарубежные СМИ сообщили, что китайские железнодорожные и авиакомпании, а также китайское онлайн туристическое агентство Trip.com отменили сборы за отмену поездок в регион. От билетов и брони гостиницы можно отказаться без штрафов.

Также отмечается, что власти Уханя отложили празднование китайского Нового года из-за опасений о распространении вируса. Каникулы должны были начаться 25 января и длиться неделю-две. В это время китайцы совершают огромное количество поездок по своей стране и за рубеж.

Ранее во вторник Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам в связи со вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань воздержаться от его посещения.