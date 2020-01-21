"Мы все очень любим наш дом. А еще мы очень любим, когда дома чисто. И раз мы считаем остров нашим домом, то на его побережье также необходимо убираться. Поэтому я призываю всех, кто любит остров Фукуи, присоединиться к нам в выходные в 8 утра для уборки мусора. Избавив побережье и море от пластика, мы увеличим популяцию рыб и других морских обитателей. Утилизация мусора – это здоровье наших детей", — говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

Как отмечает Юдаков, постоянные публикации отчетов об уборке пляжей острова помогли привлечь более ста добровольцев среди местных жителей.

Профессиональный серфингист и его друзья неоднократно занимались уборкой мусора в Марокко, на Бугазской косе в Анапе, а также на побережье Керченского пролива в рамках международного движения Trash Hero World (волонтерское движение по сбору и переработке мусора).

По словам вице-председателя Фукуи Нго Тан Люка, загрязнение острова связано с ростом числа туристов, разбрасывающих повсюду мусор. "Население Фукуи насчитывает всего 30 тыс. человек, но из-за путешественников мы оказались "под давлением мусора", — цитирует его издание VnExpress.

Как отмечает газета, сборка мусора проходит с разрешения местных властей. "Юдаков надеется, что местное правительство ограничит использование пластика на сотрове, а также разработает систему переработки отходов. Кроме того, молодежь Вьетнама призывает сократить использование одноразового пластика для защиты окружающей среды", — пишет газета.

В прошлом году премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук озаботился проблемой пластиковых отходов в море и поставил цель сократить на 75% сброс пластика в воду, а также освободить от него курорты к 2030 году.

Остов Фукуи расположен в 120 километрах от города Фантхьет в провинции Бинь Туан на юго-востоке страны.

Высокий сезон на Фукуи приходится на декабрь-июнь, когда на острове мало дождей. Как отмечает VnExpress, в последние годы Вьетнам становится все более популярным направлением у российских туристов. В 2019 году его посетили более 600 тыс. россиян, что на 6% больше, чем годом ранее.