"Праздничные мероприятия для студентов пройдут в 14 парках Москвы. Вход на катки и прокат коньков для учащихся столичных вузов и Татьян в 16 парках весь день будет бесплатным. Так, в парке 50-летия Октября молодые люди поучаствуют в ледовой фан-универсиаде и попробуют свои силы в необычных спортивных соревнованиях, таких как перетягивание каната на льду или хоккей с гигантским мячом", — говорится в сообщении.

Парки "Красная Пресня", "Сокольники", "Фили", "Кузьминки-Люблино" и "Северное Тушино" присоединятся к акции. В саду "Эрмитаж" и саду имени Баумана прокат коньков и вход на каток также станут бесплатными для студентов и Татьян в субботу.

"Бесплатно покататься на коньках 25 января можно будет и на 12 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Прокат коньков для студентов в честь праздника тоже сделают бесплатным", — уточняется в сообщении.

Танцевальный флешмоб под выступление группы "Дискотека авария" пройдет на катке ВДНХ в 19:00 в субботу.

25 января в России будут отмечать Татьянин день и День российского студенчества.