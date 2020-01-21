Речь идет о кредите сроком на два года с плавающей датой предоставления. Это позволит Boeing получить его позже, что не сразу отразится на кредитном рейтинге компании.

К настоящему моменту компании удалось договориться с банками о предоставлении займа в размере не менее $6 млрд. Среди банков, которые согласились предоставить заем, источники называют Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo и J.P. Morgan. Авиастроительный концерн пытается привлечь других кредиторов.

Объем средств, которые хочет привлечь Boeing, превышает прогнозы некоторых аналитиков. Эксперты Jefferies ожидали, что компания привлечет $5 млрд за счет размещения облигаций.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Компании предстоит выплатить компенсации, как авиакомпаниям, которым пришлось временно прекратить полеты самолетов 737 MAX из-за действующего запрета на их эксплуатацию, так и родственникам жертв двух авиакатастроф.

Потери доходов авиакомпаний из-за проблем с 737 MAX превысили $1 млрд. Boeing уже достиг соглашений с авиакомпаниями, включая American Airlines и Southwest Airlines, но эти договоренности распространяются только на потери доходов в 2019 году. Аналитики ожидают, что Boeing придется заплатить еще больше. Точная дата возобновления полетов 737 MAX пока не определена.

В январе Boeing приостановила производство самолетов этой модели, что, как ожидается, поможет несколько снизить расходы. Однако, по оценке J.P. Morgan, запрет на эксплуатацию будет стоить Boeing около $1 млрд в месяц даже после приостановки производства.

В минувшем году Boeing поставил заказчикам 380 коммерческих самолетов. В результате европейский авиастроительный концерн Airbus, который по итогам 2019 года поставил 863 коммерческих самолета 99 заказчикам, обошел по этому показателю Boeing впервые с 2011 года.

По итогам третьего квартала 2019 года долг Boeing вырос до приблизительно $25 млрд против $19,2 млрд в начале квартала.

На прошлой неделе Moody's Investors Service заявило о пересмотре кредитного рейтинга Boeing с возможным понижением.

Приостановка производства самолетов 737 MAX отражается и на поставщиках Boeing. Американская Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляжи 737 MAX, в начале января сообщила о временном увольнении 2,8 тыс. работников из-за неопределенности вокруг сроков возобновления производства.

Американский промышленный конгломерат General Electric Co. (GE), который производит двигатели для самолетов, временно сократил 70 работников в Квебеке. Компания производит двигатели и для Airbus, поэтому может переводить работников на другие заводы и проекты. GE также рассматривает возможность сокращения сверхурочных работ, сообщают источники.