Поскольку парк расположен в первой зоне горно-санитарной охраны, большая часть работ производится вручную, лишь в некоторых случаях строители используют мелкую автотехнику — машины на прорезиненном гусеничном ходу, которые не навредят грунту.

Зеленые насаждения парка полностью сохранят. Убран будет только сухостой и взамен старых деревьев высадят молодые саженцы.

В рамках работ по благоустройству в парке будет восстановлено покрытие дорожек у ротонды, отремонтирована кладка подпорных стен, приведены в порядок терренкуры, установлены фонари, лавочки и урны, парковые скульптуры и памятник генералу Георгию Эммануэлю.

Завершить благоустройство планируется к концу сентября.

Отмечается, что парк благоустраивают по предложению местных жителей.

Эммануэлевский парк — один из старейших курортных парков Пятигорска. Он создавался в классическом английском стиле с 1828 по 1830 годы по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци. Начало строительства парка положил генерал-лейтенант Георгий Эммануэль, в честь которого территория получила свое название.