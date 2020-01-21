Капсульный отель, который работает круглосуточно, расположен на втором этаже пассажирского терминала аэропорта.

В капсульном отеле аэропорта — 17 одноместных ячеек кабин, 4 двухместные капсулы, семейный номер с двумя двухместными кроватями и один ВИП-номер с двухместной кроватью и индивидуальным душем и санузлом. Все номера оборудованы индивидуальной автоматической системой воздухообмена, позволяющей поддерживать необходимый уровень кислорода и температуру 21 градус. В каждом номере есть светодиодный светильник и розетка.

Капсульный отель — это японское изобретение, представляющее собой ячейки-кабины для сна.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток аэропорта "Платов" в 2019 году снизился на 5,4% по сравнению с 2018 годом — до 3,236 млн человек.

Аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов с 7 декабря 2017 года. Старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыт с 1 марта 2018 года. Территорию старого аэропорта предполагается со временем интегрировать в городскую застройку.

Аэропортовый комплекс "Платов" впервые в РФ был построен "с нуля" частным инвестором — ГК "Ренова". Общий объем финансирования проекта составил 47 млрд рублей, из которых частные инвестиции — 19 млрд рублей (собственные средства "Реновы", а также привлеченные у Газпромбанка).