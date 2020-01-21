"Генеральный директор ВОЗ созывает на среду, 22 января, заседание чрезвычайного комитета с тем, чтобы получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять в этой связи", — сказала в интервью "Интерфаксу" (Interfax.ru) представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

За все время существования ВОЗ чрезвычайная ситуация объявлялась организацией всего пять раз: из-за эпидемии свиного гриппа в 2009 году, эпидемии полиомиелита в 2009 году, вируса Зика в 2016 году и лихорадки Эбола в Западной Африке и Демократической республике Конго в 2014 и 2019 годах.

Вуйнович отметила, что заседание пройдет в форме телефонной конференции.

Она подчеркнула, что ВОЗ в настоящее время "не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю".