"На вторые сутки состояние пациентки остается тяжелым, стабильным, с положительной динамикой. Больная находится в отделении реанимации. Состояние мужчин остается стабильным, с положительной динамикой", — сказал Грихутик в видеоролике, размещенном во вторник на странице министра здравоохранения региона Оксаны Мелиховой в соцсети.

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших — двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР

В связи с инцидентом с понедельника в городе ввели режим ЧС.