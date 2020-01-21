"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 23 января и ночью 24 января в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедица; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 20-25 м/с", — говорится в информации ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова по возможности воздержаться от поездок на автомобилях, держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять машины под крупными деревьями.