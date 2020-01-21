Как написал продавец в одном из сервисов онлайн-объявлений, находка была сделана им на реке Онега в Архангельской области в 2010 году. Продавец утверждает, что эмбрион относится к подотряду тероподов. Возраст находки он датирует в 65-120 млн лет.

Новому владельцу "яйцо динозавра" обойдется в 770 тыс. рублей.

На фотографиях, прикрепленных к объявлению, видно, что длина эмбриона составляет примерно 6 см — он размером со спичечный коробок. Само яйцо представляет собой большой расколотый шар.

Как сообщил "Интерфаксу" первый проректор Северного (Арктического) федерального университета, доктор биологических наук Борис Филиппов, нахождение яиц динозавров — нередкое событие в палеонтологии.

"В Архангельской области на поверхность выходят породы более древние, чем эпоха динозавров — это преимущественно протерозойские породы. Является ли представленная на продажу находка яйцом динозавра, сказать не могу. Однако вероятность такая (обнаружения яйца динозавра — ИФ) есть", — сказал Филиппов.

Он подчеркнул, что территория Поморья больше известна находками зверозубых ящеров — переходной формы между динозаврами и млекопитающими. Следы их обитания были обнаружены в районе Котласа.