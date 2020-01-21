«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым короновирусом в Российской Федерации, выезжающим в КНР российским туристам необходимо соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации», — говорится в сообщении ведомства во вторник.

Роспотребнадзор также рекомендует выезжающим в Китай туристам уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допуская самолечения.

Ведомство советует при обращении за медицинской помощью в России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Сообщения о первых случаях заражения новым штаммом коронавируса в центральном Китае (город Ухань) появились в конце декабря прошлого года. Возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, вызывающий пневмонию. Как уточняет Роспотребнадзор, по информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР к 21 января в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом: 287 в Китае (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 2 в Таиланде, 1 в Японии, 1 в Республике Южная Корея), включая 4 с летальным исходом. Известно также о 15 зараженных медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.