Ледовый маршрут протяженностью 180 км охватывает западное побережье Байкала и западный берег острова Ольхон на территории Прибайкальского национального парка. В маршрут включено посещение около 14 объектов, пользующихся интересом у туристов, в том числе гроты и остров Огой.

"Те маршруты, которые мы предлагаем, они обустроены, безопасны. Каждые три дня делают замеры (толщины льда — ИФ). Соответственно мы отвечаем за безопасность граждан, находящихся на этих маршрутах", — отметил Рамазанов.

В настоящее время на новом ледовом маршруте устанавливаются герметичные туалеты, баки для мусора, информационные аншлаги.

Выход на маршрут возможен только пешком, на коньках и лыжах или на транспорте на воздушной подушке при наличии разрешения на посещение национального парка. Стоимость разрешения для жителей Иркутской области составляет 50 рублей, жителей других регионов РФ и граждан зарубежья — 100 рублей. С местных жителей плата за посещение особо охраняемой природной территории не взимается.

"В случае если турист по незнанию отклонился от маршрута, жестких санкций к нему в этом году применяться не будет, потому что информацию мы только первый месяц начали распространять. И при выдаче разрешений на маршрут наши специалисты будут информировать о нитке маршрута, когда можно идти, а куда идти не следует", — сказал заместитель директора по развитию и науке "Заповедного Прибайкалья" Денис Банщиков.

Размер штрафа за нахождение на особо охраняемой природной территории без разрешения или вне утвержденных туристских маршрутов составляет от 3 до 4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с января 2020 года для безопасности туристов и жителей госинспекторы "Заповедного Прибайкалья" и ГИМС начали патрулировать акваторию пролива Малое море Байкала на территории Прибайкальского нацпарка, где запрещен выезд на лед вне переправы.

Прибайкальский национальный парк был создан в 1986 году на площади 417,3 тыс. га, которая в процессе его развития увеличилась до 525 тыс. га. В октябре 2019 года стало известно, что его территория будет увеличена на 15 тыс. га — до 540 тыс. га. Планируется включить в границы нацпарка три участка: правобережье реки Большая Олха в Шелеховском лесничестве, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка в Иркутском лесничестве, северное побережье и акваторию острова Ольхон на озере Байкал.

Нацпарк полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкала. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.