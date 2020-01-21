"В пятницу был в Совете Федерации, мы там представляли совместно с Минприроды России наши наработки. Рабочая группа создана. Дали 10 дней на согласование предложенных материалов. Думаю, через 10 дней будет уже более-менее понятно, по какому пути мы пойдем", — сказал Рамазанов.

Он уточнил, что в настоящее время рассматривается возможность корректировки границ нацпарков с учетом земельных участков, не имеющих природной ценности, а также доработка федеральных законов № 33 "Об особо охраняемых природных территориях" и № 174 "Об экологической экспертизе", Земельного кодекса РФ.

Ожидается, что работа над поправками в действующее законодательство завершится в 2020 году.

"Эта работа вообще 2017, 2018, 2019 годов. 2020 год у нас завершающий. Дай бог, мы завершим эту работу и снимем эти правовые проблемы в части использования земель населенных пунктов и иных земель в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения", — отметил Рамазанов.

Ранее сообщалось, что вывод населенных пунктов из границ особо охраняемых природных территорий поддерживает Генпрокуратура РФ. Предложения о необходимости организации работы по исключению поселений из состава нацпарков, в том числе Прибайкальского на берегу озера Байкал в Иркутской области, надзорное ведомство направляло в правительство РФ и Минприроды страны.

По уточненным данным, на территории Прибайкальского нацпарка находятся 73 населенных пункта, в том числе административный центр самого крупного байкальского острова Ольхон — популярный у туристов поселок Хужир. В поселениях проживают около 13 тыс. человек.

Нацпарк был создан в 1986 году на площади 417,3 тыс. га, которая в процессе его развития увеличилась до 525 тыс. га. В октябре 2019 года стало известно, что его территория будет увеличена на 15 тыс. га — до 540 тыс. га. Планируется включить в границы нацпарка три участка: правобережье реки Большая Олха в Шелеховском лесничестве, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка в Иркутском лесничестве, северное побережье и акваторию острова Ольхон на озере Байкал.

Прибайкальский нацпарк полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкала. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.