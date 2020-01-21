"Торжества пройдут во всех 11 городах Большой засечной черты. К юбилею в регионе будет создано порядка 30 новых музеев и музейных экспозиций", — цитирует пресс-служба облправительства Рыбкину.

В рамках подготовки к торжествам проводятся археологические и научные исследования, ведётся благоустройство территорий и реставрация исторических зданий в городах Засечной черты.

Реставрационные работы охватили улицу Металлистов в Туле, на которой будет создан музейный квартал. В нем будет функционировать пять объектов показа — три музея и два музеефицированные башни кремля. Кроме того, будет открыто археологическое окно.

Основные праздничные мероприятия состоятся в сентябре. В Туле планируется гала-концерт Государственного академического Мариинского театра, выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Минобороны России, гастроли ведущих московских театров.

Губернатор Алексей Дюмин поручил правительству региона ответственно подойти к организации всех культурно-массовых мероприятий, их концепции и наполнению.

"500-летие Тульского кремля — это не просто праздник и не только фестивали к нему приуроченные, в первую очередь, это восстановление исторического наследия, развитие и сохранение малых исторических городов Тульской области", — подчеркнул Дюмин.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.