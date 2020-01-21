"Главам районных администраций необходимо навести порядок в сфере градостроительства, усилив при этом борьбу с самостроями", — сказал градоначальник на рабочем совещании во вторник.

Он напомнил, что городские службы курорта должны работать без нареканий.

"Нельзя допустить высотное строительство в прибрежной зоне и возведения индивидуальных домов площадью более 500 м²", — подчеркнул мэр.

По его словам, базовой отраслью развития экономики на курорте является санаторно-курортная сфера. Для её развития необходимо благоустроить прибрежный кластер.

"В муниципалитете уже ведётся работа по разработке концепции развития городских набережных. Первоочередное внимание — центральной набережной от пляжа Ривьера до цирка и пляжной полосе в Лазаревском районе", — отметил Копайгородский.

Глава курорта отметил, что большая часть подпорных стен и берегоукрепительных сооружений в Сочи находится в неудовлетворительном состоянии. Он поручил составить реестр этих сооружений и определить балансодержателей, чтобы привести их порядок.

"Необходимо создать в городе учреждение, которое на научной основе будет заниматься вопросами защиты от оползней, берегоукреплением и берегозащитой", — сказал градоначальник.