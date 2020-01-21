"Не надо панику сеять, но ситуация серьезная, конечно. Это повторение 2002 года, когда у нас был SARS — тяжелый острый респираторный синдром, это ближневосточный коронавирус", — сказал Онищенко "Интерфаксу" во вторник.

"Ситуация явно была недооценена, раз уже Си Цзиньпин вмешался в это дело и дал очень жесткие установки", — добавил он.

Онищенко напомнил, что ситуацию осложняет празднование нового года в Китае, которое начнется 25 января и вызовет значительную внутреннюю и внешнюю миграцию в стране. По словам ученого, часть граждан и переселенцев из Китая, которые живут на российском Дальнем Востоке, поедут встречать праздник на родину и вернутся в Россию после окончания торжеств в феврале. В результате есть вероятность, что вирус может быть завезен в Хабаровск, Благовещенск и другие города Дальнего Востока.

Вторая возможная причина опасения — ожидаемый подъем респираторных заболеваний в России, который должен начаться в ближайшее время.

"Соединение этих двух явлений нужно без паники, но очень внимательно и ответственно преодолеть. Поэтому нужны соответствующие меры", — сказал Онищенко.

Собеседник агентства добавил, что соответствующие меры примет Минздрав и Роспотребнадзор, в частности, необходимые указания должны получить российские медики.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса невозможно, однако даже если это произойдет, вероятность широкого распространения вируса "можно оценить как низкую".

В ведомстве напомнили, что в 2003 году, когда в Китае была вспышка "атипичной пневмонии" — тяжелого острого респираторного синдрома, возбудителем которого был коронавирус SARS — вирус покинул Китай и был завезен в общей сложности в 29 стран. На основе этого опыта можно сделать вывод, что ни один регион мира не застрахован от появления нового коронавируса, отмечают в Роспотребнадзоре. Там добавили, что ежегодно в Россию приезжает более 1,5 млн граждан Китая, примерно столько же россиян посещает Китай.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что в России готовы встретить заболевание во всеоружии. Тест-система для диагностики нового коронавируса уже разработана, к концу недели она начнет поступать в лаборатории страны, а регионы уже получили указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий. Усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска через госграницу, отрабатываются механизмы изоляции больных, установления медицинского наблюдения за контактными людьми, обеспечения лабораторной диагностики, проведено обучение медперсонала. Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 числа), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 217 человек в Китае, сообщалось о шести летальных исходах. Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов в городе Ухань, рынок закрыт.

По сообщениям СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять меры по недопущению эпидемии в Китае.