Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае достигло 291 человека. Под медицинским наблюдением находятся более 900 человек.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры по недопущению эпидемии и оказанию помощи заболевшим.

Случаи заболевания коронавирусом отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из города Ухань, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.