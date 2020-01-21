Таким образом, учитывая новые данные, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже достигло 291 человека.

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся еще более 900 человек.

Вирус уже унес жизни четырех пациентов.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

В то же время случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из города Ухань, аналогичные меры введены в трех аэропортах США и в Таиланде.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.