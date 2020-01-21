"В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Бангкока, требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. По имеющейся информации, во время полета гражданин с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину", — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Нарушителем общественного порядка оказался 34-летний житель Новосибирска. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В дальнейшем отдел дознания линейного отдела полиции возбудил уголовное дело по п. "в" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).