Согласно исследованию, лидером рейтинга с долей в организованном въездном турпотоке 14% стал холдинг TUI, второе место заняла компания Anex Tour с долей 11,2%, третье – ODEON Tours (его доля – 10,6%), который принимает в Турции клиентов российских туроператоров Coral Travel и Sunmar.

В первую пятерку туроператоров на въездном рынке Антальи также вошли компания FTI-MPI (Meeting Point) с долей 9,4%, обслуживающая туристов из стран Западной Европы, и британский холдинг Thomas Cook с долей 9%, в состав которого до недавнего времени входил российский "Интурист".

Шестое место заняла турфирма PEGAS Touristik (7,3%), на седьмом – TEZ Tour (4,8%), на восьмом – туроператор "Библио-Глобус" (3,5%).

Также в список вошли немецкие компании Schauinsland (2,4%), Der Tour (2,4%), Vtours (2,2%). Замыкает рейтинг с долей 1,1% туроператор Alltours.

По данным TurizmDatabank, в общей сложности на въездном организованном рынке Антальи работает около 20 туроператоров.

Как сообщает газета Haber Turk, по итогам 2019 года Анталью посетили 15,64 млн иностранных туристов, среди них лидируют россияне – 5,582 млн, за ними немцы – 2,67 млн, замыкают тройку граждане Украины – 803,68 тыс.