"Разработанный закон республики направлен на установление правовых оснований для оказания услуг временного размещения в жилых помещениях, а также разграничения требований законодательства, регулирующих оказание гостиничных услуг в гостиницах и иных услуг размещения, предоставляемых туристам в жилых помещениях", — пояснили в пресс-службе.

Проект закона находится на рассмотрении профильных комитетов крымского парламента. Как уточнили в министерстве, он будет иметь силу только в случае отклонения федеральных поправок, запрещающих сдачу в краткосрочную аренду жилых помещений и допускающих оказание гостиничных услуг только в нежилых помещениях.

"Фактически изменениями в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" запрещается деятельность всех видов средств размещения в жилых помещениях. Тем самым может быть перечеркнута вся работа, проводимая Минэкономразвития РФ, Минкурортов Крыма по регулированию и легализации деятельности малых средств размещения", — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По данным министерства, в Крыму запущена программа легализации малых средств размещения, которая должна помочь вывести "из тени" минимум 3 тыс. объектов. По оценке регионального управления ФНС, это обеспечит легализацию трудовых отношений с 12 тыс. граждан и позволит привлекать в бюджеты всех уровней более 500 млн рублей ежегодно.

Как сообщалось, по данным властей Крыма, до 50% всех средств размещения на территории региона работают "в тени": до 18 тыс. квартиросдатчиков и 4,5-5 тыс. малых отелей.

Законопроект, запрещающий сдачу в краткосрочную аренду жилых помещений и предписывающий оказание гостиничных услуг только в нежилых помещениях, был внесен в Госдуму 15 ноября.

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил потери регионального бюджета от такого запрета в 500 млн рублей ежегодно, до 20 тыс. человек могут лишиться работы. Он направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением не поддерживать поправки.