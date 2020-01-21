"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — сказал Хегай.

Он уточнил, что 17 августа жители Московской области с пятилетней внучкой приехали на рыболовную базу в село Замьяны Енотаевского района Астраханской области.

Вечером 28 августа на девочку напала собака.

"Собака жила на базе. Она фактически порвала ребенку лицо, были множественные раны. Девочка была доставлена в больницу, ей провели несколько операций. Малышка до сих пор лечится", — уточнил собеседник агентства.