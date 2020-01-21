"В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ", — сообщил Салагай в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, в китайском Ухане умер четвертый человек, заразившийся новым видом коронавируса, вызывающим пневмонию.

В ближайшую среду ВОЗ соберет экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки коронавируса.

По данным китайского агентства Xinhua на 20 января, было выявлено 224 человека с подозрением на пневмонию, из них 217 оказались инфицированными новым коронавирусом.