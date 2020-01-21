"Всего регион в период новогодних праздников посетили порядка 48 тыс. туристов, 10% из которых — иностранные граждане. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года въездной турпоток вырос на 15%. Этот показатель сформирован на основе предварительных данных основных транспортных узлов региона и информации предприятий индустрии туризма области", — пресс-служба цитирует министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.

По его словам, данные отельеров говорят, что средняя загрузка коллективных средств размещения в области на праздники составила 65%, в том числе: Калининград — 68%, Зеленоградск — 75% и Светлогорск — 60%. Большинство заселившихся в отели — граждане России, число иностранных граждан составило немногим более 8% от общего количества постояльцев. Уровень загрузки коллективных средств размещения превысил показатель прошлого года на 7%. Наибольшую загрузку в 80-90% показали сетевые отели уровня 4* и небольшие отели на побережье.

Вырос и поток туристов в учреждениях культуры. Так, лидерами по посещаемости остаются объекты Музея Мирового океана — 36,2 тыс. посетителей, или на 46% больше, чем годом ранее. Кафедральный собор — 11 тыс. человек, рост на 43%. Музей янтаря — 6,5 тыс. посетителей, или плюс 16%. Высокая посещаемость отмечена Калининградским зоопарком — 9,2 тыс. гостей, что на 40% превышает тот же период 2019 года.

"Праздничные мероприятия в период с 31 декабря по 8 января прошли на более чем 250 площадках области. Одним из наиболее популярных мест в Калининграде стала территория острова Канта, где состоялись Новогодняя ярмарка и фестиваль Street Food", — отмечает пресс-служба.