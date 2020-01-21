Продажа билетов на данное направление уже открыта.

В настоящее время прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Мюнхеном отсутствует.

Как сообщалось ранее, 22 декабря авиакомпания "Азимут" начала выполнять рейсы из Краснодара в Мюнхен. Рейсы выполняются по средам и воскресеньям.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, а в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" планировал обслужить 1,2 млн пассажиров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".