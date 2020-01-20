"В прошлом году у нас был рост 20%. В этом году планируется 18% и пассажиропоток на уровне 46,9 млн пассажиров", — сказал он.

В 2019 году Wizz Air перевезла 39,7 млн человек.

Пассажиропоток авиаперевозчика в России в текущем году, отметил гендиректор, может составить 855,434 тыс. человек против 362,378 тыс. человек в прошлом году (рост в 2,4 раза).

По словам Варади, авиакомпания планирует к 2027 году закупить 269 новых самолетов, обновить и расширить парк, в результате "общее число судов у нас станет 300 единиц". В 2027 году авиакомпания планирует достичь пассажиропотока в 100 млн человек в год.

Авиакомпания Wizz Air работает с 2003 года, штаб-квартира расположена в Будапеште. Лоукостер выполняет полеты в 154 аэропорта 45-х стран. Флот включает 119 Airbus A320, А321 и А321neo.