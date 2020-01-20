"Семьи погибших получат помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Деньги будут выделены из резервного фонда края.

Отмечается, что с близкими и родственниками пострадавших работают соцслужбы.

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших — двое спасателей и сотрудница гостиницы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.

В связи с инцидентом в городе введен режим ЧС, без отопления и горячей воды остались 20 домов.