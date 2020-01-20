Как сообщает пресс-служба администрации города, работы по демонтажу новогодней конструкции выполняло ООО "Карелподряд".

"При проведении работ подрядная организация грубо нарушила технику безопасности, что привело к падению конструкции на площади Кирова. Обязанность подрядчика обеспечить безопасность — одно из условий муниципального контракта", — говорится в сообщении.

По факту грубых нарушений при проведении работ, в ходе которых пострадал человек, в настоящее время администрацией готовится обращение в надзорные органы, отмечает пресс-служба.

В свою очередь в Минздраве Карелии "Интерфаксу" сообщили, что в результате происшествия пострадали две женщины, одну из них задело по касательной, медицинская помощь ей не потребовалась.

"Вторая женщина доставлена в Больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время она проходит обследование, будет госпитализирована. Состояние средней тяжести", — отметил собеседник агентства.

На опубликованной в местных СМИ видеозаписи видно, как конструкция в виде ворот, расположенная у входа на каток на площади, падает на людей.