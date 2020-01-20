Из-за ненастья власти пяти провинций были вынуждены объявить высший уровень готовности к чрезвычайной ситуации.

На востоке Испании была прекращена работа аэропорта Аликанте. В этом регионе страны также перекрыли 30 дорог.

По данным агентства, шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в ряде испанских городов.

Ожидается, что ненастная погода продлится до этой среды.

Ранее в понедельник сообщалось, что мнежный шторм с порывами ветра до 120 км/ч обрушился на испанскую Валенсию и Балеарские острова, объявлен "красный" уровень погодной опасности. Нынешний снегопад может стать самым сильным в истории Испании.